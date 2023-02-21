Мелони: поставка боевых самолётов в Украину не обсуждается

Итальянский премьер Джорджа Мелони исключила поставку западных истребителей Киеву.

21 февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони публично заявила, что лидеры стран коллективного Запада не ведут обсуждений на тему передачи современных боевых самолётов Украине. Примечательно, что накануне аналогичное заявление сделал глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес.

8 февраля Владимир Зеленский побывал в Лондоне, посетив парламент Британии и попросив его членов принять решение о поставке военных самолётов Киеву. Также Зеленский подарил шлем украинского лётчика британскому парламенту.