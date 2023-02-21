Песков: у коллективного Запада и НАТО один «босс» в лице США

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о наличии общего "босса" у всех западных государств.

21 февраля глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков дал интервью журналистам издания RT, где публично заявил, что все государства коллективного Запада имеют одного "босса", которым являются Соединённые Штаты. По мнению Пескова, США также занимают главенствующее положение в блоке НАТО.

Днём вторника Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, мотивировав своё решение антироссийской политикой Вашингтона.