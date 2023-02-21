Ван И: Россия и Китай несут ответственность за мир на планете

Глава МИД Китая Ван И уверен, что поддержание мирна на планете является зоной ответственности Пекина и Москвы.

21 февраля глава Министерства иностранных дел КНР Ван И прибыл в Москву с официальным визитом, проведя встречу с главой Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Во время переговоров с председателем российского Совбеза Ван И заявил, что Китай и Россия несут ответственность за мир на планете.

Также Ван И выразил уверенность, что в настоящий момент российско-китайские отношения находятся на подъёме и "тверды как скала". Ранее И утверждает, что Пекин не потерпит попыток США давить на сотрудничество между Россией и КНР.