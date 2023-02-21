WSJ: США введут санкции против 200 лиц из России на следующей неделе

Правительство США занято разработкой новых антироссийских санкций, список которых вскоре будет опубликован.

Журналисты американской газеты The Wall Street Journal уведомляют, что уже на следующей неделе Белый дом объявит о введении новых санкций против России, в рамках которых рестрикции со стороны Вашингтона будут введены против 200 физических и юридических российских лиц.

Накануне президент США Джо Байден посетил Киев, где публично анонсировал новые антироссийские санкции, позднее подтвердив намерение расширить давление на Москву во время выступления в Польше 21 февраля.