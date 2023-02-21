МО РФ: нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Карабахе

В Минобороны России утверждают, что в Карабахе был нарушен режим прекращения огня.

21 февраля Министерство обороны России опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что в зоне ответственности российских миротворцев Мардакертского района Нагорного Карабаха было зафиксировано нарушение режима прекращения огня, инициированное вооружёнными силами Азербайджана.

По данным Минобороны, в настоящий момент российские, армянские и азарбайджанские военные проводят разбирательство по поводу инцидента в Нагорном Карабахе.