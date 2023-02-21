Киев протестирует израильскую систему предупреждения о ракетной опасности

Обнаружено свойство популярной специи снижать давление

В связи с тем, что высокое кровяное давление, как правило, является прямым результатом неправильного образа жизни, введение новых правил жизни и питания может отразить эту угрозу, сообщает издание Здоровье в России и мире.

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