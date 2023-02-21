Киев протестирует израильскую систему предупреждения о ракетной опасности
Посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук анонсировал тестирование израильской системы оповещения о ракетных пусках в Киеве.
21 февраля Евгений Корнийчук публично заявил, что в столице Украины начнут тестировать израильскую систему оповещения о ракетных угрозах, которая подразумевает отслеживание взлётов российских самолётов и просчёт траектории полёта ракеты, что позволит объявлять воздушную тревогу лишь в конкретной области страны.
Накануне в Минобороны Израиля сообщили о намерениях администрации Тель-Авива поставить украинским войскам израильские системы противоракетной обороны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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