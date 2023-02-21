WSJ: Си Цзиньпин посетит Москву для переговоров с Путиным весной
СМИ сообщили о намерениях Си Цзиньпина прилететь в Москву в ближайшие несколько месяцев.
21 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что уже в апреле или начале мая китайский лидер Си Цзиньпин намерен посетить Москву для переговоров с Владимиром Путиным, намереваясь убедить российского президента искать пути к завершению спецоперации на территории Украины.
По данным журналистов WSJ, правительство Китая приняло решение активизировать своё участие в урегулировании украинского кризиса для недопущения ядерной войны между сверхдержавами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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