WSJ: Си Цзиньпин посетит Москву для переговоров с Путиным весной

СМИ сообщили о намерениях Си Цзиньпина прилететь в Москву в ближайшие несколько месяцев.

21 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что уже в апреле или начале мая китайский лидер Си Цзиньпин намерен посетить Москву для переговоров с Владимиром Путиным, намереваясь убедить российского президента искать пути к завершению спецоперации на территории Украины.

По данным журналистов WSJ, правительство Китая приняло решение активизировать своё участие в урегулировании украинского кризиса для недопущения ядерной войны между сверхдержавами.