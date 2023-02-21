Лавров прокомментировал визит Байдена в Киев: спектакль продолжается
2023-02-21 22:28
Глава МИД России Сергей Лавров назвал поездку президента США Байдена на Украину спектаклем.
Дипломат отметил, что то же касается и очередного пакета помощи Соединенных Штатов Украине, о котором Байден сообщил во время этого визита.
Лавров сказал, что спектакль продолжается в прежнем ключе с точки зрения запада и в плане спасения киевского режима.
При этом он подчеркнул, что любые попытки в этом направлении совершенно бесперспективны.
Опубликовано: Светлана Репина
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