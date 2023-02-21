Лавров прокомментировал визит Байдена в Киев: спектакль продолжается

Глава МИД России Сергей Лавров назвал поездку президента США Байдена на Украину спектаклем.

Дипломат отметил, что то же касается и очередного пакета помощи Соединенных Штатов Украине, о котором Байден сообщил во время этого визита.

Лавров сказал, что спектакль продолжается в прежнем ключе с точки зрения запада и в плане спасения киевского режима.

При этом он подчеркнул, что любые попытки в этом направлении совершенно бесперспективны.