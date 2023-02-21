Клишас: Байден рассказал «толпе русофобов», как США ценят мир

Сенатор Андрей Клишас высказался о новой речи американского президента Джо Байдена в Польше.

21 февраля представитель российского Совета Федерации Андрей Клишас дал оценку выступлению Джозефа Байдена в Польше, отметив, что американский президент рассказал "толпе польских русофобов", как правительство Соединённых Штатов ценит мир, при этом спонсируя носителей неонацистской идеологии в Украине.

Во вторник Байден публично заявил, что США и западные страны не устанут от поддержки Киева во время российской спецоперации, выразив уверенность, что Россия не выйдет победительницей из данного конфликта.