Константинов: границы СВО нужно расширить до Одессы для безопасности Крыма

Лидер парламента крымского полуострова Владимир Константинов предложил расширить географию проведения российской спецоперации.

Вечером вторника председатель парламента Крыма Владимир Константинов публично заявил, что считает целесообразным расширение границ спецоперации армии России вплоть до Одессы, поскольку с установлением контроля над этим городом войсками РФ крымское население сможет почувствовать себя защищённым.

21 февраля Владимир Путин сообщил, что Россия будет вынуждена отодвигать украинские войска на максимально дальнее расстояние от российских границ, если Запад передаст Киеву дальнобойные ракеты.