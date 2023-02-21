Глава МВД Грузии Гомелаури опроверг наплыв россиян и белорусов в страну
2023-02-21 22:39
Глава грузинского МВД Вахтанг Гомелаури заявил, что сообщения о пересечении границы 1,5 млн россиян и белорусов, оставшихся в стране, не соответствуют действительности.
По его словам, в 2022 году грузинскую границу действительно пересекли 1,4 млн граждан России и Беларуси.
Однако из этого количества только 869 тыс. россиян и белорусов остались на территории Грузии.
Гомелаури уточнил, что остальные 809 тыс. человек вернулись из Грузии обратно. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что в стране обосновались 100 тыс. россиян.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Ангелина Крент
Обнаружено свойство популярной специи снижать давление
В связи с тем, что высокое кровяное давление, как правило, является прямым результатом неправильного образа жизни, введение новых правил жизни и питания может отразить эту угрозу, сообщает издание Здоровье в России и мире.Подробнее...
-
-
-