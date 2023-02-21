Глава МВД Грузии Гомелаури опроверг наплыв россиян и белорусов в страну

Глава грузинского МВД Вахтанг Гомелаури заявил, что сообщения о пересечении границы 1,5 млн россиян и белорусов, оставшихся в стране, не соответствуют действительности.

По его словам, в 2022 году грузинскую границу действительно пересекли 1,4 млн граждан России и Беларуси.

Однако из этого количества только 869 тыс. россиян и белорусов остались на территории Грузии.

Гомелаури уточнил, что остальные 809 тыс. человек вернулись из Грузии обратно. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что в стране обосновались 100 тыс. россиян.