Постпред России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о попытке срыва заседания Совета безопасности при организации, которое посвящено диверсии на газопроводах North Stream.

21 февраля постоянный представитель России при Организации объединённых наций Дмитрий Полянский сообщил, что антироссийская коалиция западных стран в ООН помешала проведению заседания по взрыву на "Северных потоках" в нужное для администрации Москвы время.

По данным Полянского, в России хотели, чтобы заседание Совбеза ООН по North Stream состоялось 22 февраля, однако оно пройдёт 21 февраля в 23:00 по московскому времени.