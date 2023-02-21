Новый премьер Молдовы Речан потребовал вывода российских войск из Приднестровья

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия должна вывести свои войска из Приднестровья.

Он заявил, что Российская Федерация неоднократно обещала сделать это, и сейчас должна выполнить свои обещания.

Ранее глава непризнанной Приднестровскоц Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что парламент Молдовы принял «закон о сепаратизме», который сделал всех жителей региона преступниками.

По его словам, молдавские власти пытаются сделать так, чтобы все жители Приднестровья оказались вне закона.