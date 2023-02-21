Минобороны РФ опровергло слова Пригожина о нехватке боеприпасов у «Вагнера»

Министерство обороны России ответило на заявления Евгений Пригожина о нежелании ведомства поставлять боеприпасы добровольцам в зону СВО.

Пресс-служба Минобороны России уведомляет, что распространяемые СМИ слухи о нехватке боеприпасов у российских штурмовых отрядов в зоне спецоперации не соответствует действительности. По данным ведомства, у добровольческих формирований достаточно снарядов для освобождения Артёмовска.

В Министерстве обороны утверждают, что с 18 по 22 февраля штурмовики-добровольцы в зоне СВО получили 1660 боеприпасов для РСЗО,10171 снаряд для миномётов и артиллерийских установок, а также 980 снарядов для танкового вооружения.

Примечательно, что накануне основатель частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин публично обвинил Минобороны России в отказе поставлять боеприпасы его подразделениям.