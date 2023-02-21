Минобороны РФ опровергло слова Пригожина о нехватке боеприпасов у «Вагнера»
Министерство обороны России ответило на заявления Евгений Пригожина о нежелании ведомства поставлять боеприпасы добровольцам в зону СВО.
Пресс-служба Минобороны России уведомляет, что распространяемые СМИ слухи о нехватке боеприпасов у российских штурмовых отрядов в зоне спецоперации не соответствует действительности. По данным ведомства, у добровольческих формирований достаточно снарядов для освобождения Артёмовска.
В Министерстве обороны утверждают, что с 18 по 22 февраля штурмовики-добровольцы в зоне СВО получили 1660 боеприпасов для РСЗО,10171 снаряд для миномётов и артиллерийских установок, а также 980 снарядов для танкового вооружения.
Примечательно, что накануне основатель частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин публично обвинил Минобороны России в отказе поставлять боеприпасы его подразделениям.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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