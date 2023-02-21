CNN: разведка США будет наблюдать за российской ядерной программой после приостановки участия РФ в ДСНВ
2023-02-21 22:50
CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает, что США предпримут определенные действия в связи с приостановкой участия России в ДСНВ.
Источник уточняет, что американская сторона узнает, если России начнет расширять свою ядерную программу.
Он подчеркивает, что ДСНВ – важный, но далеко не единственный инструмент, которым располагают в этой сфере США.
Ранее Соединенные Штаты ориентировались в основном на данные разведки, которая контролировала развитие российской ядерной программы.
Опубликовано: Светлана Репина
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