CNN: разведка США будет наблюдать за российской ядерной программой после приостановки участия РФ в ДСНВ

CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает, что США предпримут определенные действия в связи с приостановкой участия России в ДСНВ.

Источник уточняет, что американская сторона узнает, если России начнет расширять свою ядерную программу.

Он подчеркивает, что ДСНВ – важный, но далеко не единственный инструмент, которым располагают в этой сфере США.

Ранее Соединенные Штаты ориентировались в основном на данные разведки, которая контролировала развитие российской ядерной программы.