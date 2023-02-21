Макфол: мир окажется в худшем положении из-за выхода России из ДСНВ

Экс-посол США в России Майкл Макфол прокомментировал решение Владимира Путина приостановить членство России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

21 февраля бывший посол Соединённых Штатов в России Майкл Макфол публично заявил, что он считает неправильным решение Владимира Путина о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений с Вашингтоном, поскольку данная мера поставит мир в худшее из возможных положений.

Макфол признался, что он особенно разочарован решением Путиным из-за того, что ранее будучи американским послом в России, сам участвовал в заключении СНВ-3.