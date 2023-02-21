Ritzaus: экс-главу Минобороны Дании Фредериксена обвинили в разглашении государственной тайны

2023-02-21 22:55

Агентство Ritzaus сообщает, что бывшему руководителю Минобороны Дании Клаусу Йорту Фредериксену предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны.

Ранее сам Фредериксен сообщил, что в отношении него ведется расследование по данному обвинению.

При этом обвинение не возражало, чтобы дело рассмотрел обычный суд.

Максимальная мера наказания, которая грозит Фредериксену по такому обвинению – четыре года лишения свободы.

Опубликовано: Светлана Репина








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