Ritzaus: экс-главу Минобороны Дании Фредериксена обвинили в разглашении государственной тайны
2023-02-21 22:55
Агентство Ritzaus сообщает, что бывшему руководителю Минобороны Дании Клаусу Йорту Фредериксену предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны.
Ранее сам Фредериксен сообщил, что в отношении него ведется расследование по данному обвинению.
При этом обвинение не возражало, чтобы дело рассмотрел обычный суд.
Максимальная мера наказания, которая грозит Фредериксену по такому обвинению – четыре года лишения свободы.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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