Ritzaus: экс-главу Минобороны Дании Фредериксена обвинили в разглашении государственной тайны

Агентство Ritzaus сообщает, что бывшему руководителю Минобороны Дании Клаусу Йорту Фредериксену предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны.

Ранее сам Фредериксен сообщил, что в отношении него ведется расследование по данному обвинению.

При этом обвинение не возражало, чтобы дело рассмотрел обычный суд.

Максимальная мера наказания, которая грозит Фредериксену по такому обвинению – четыре года лишения свободы.