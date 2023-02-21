МИД Франции обеспокоен решением Путина провести ядерные испытания
Французское внешнеполитическое ведомство отреагировало на готовность Владимира Путина провести ядерные испытания вслед за США.
Вечером вторника Министерство иностранных дел Франции опубликовало пресс-релиз, в котором выразило обеспокоенность официального Парижа словами Владимира Путина о готовности России провести ядерные испытания в случае, если подобное мероприятие проведут в Соединённых Штатах.
Французский МИД утверждает, что российское правительство должно следовать подписанному им Московскому договору 1963 года о недопустимости ядерных испытаний на земле, под водой и в космосе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Ангелина Крент
Обнаружено свойство популярной специи снижать давление
В связи с тем, что высокое кровяное давление, как правило, является прямым результатом неправильного образа жизни, введение новых правил жизни и питания может отразить эту угрозу, сообщает издание Здоровье в России и мире.Подробнее...
-
-
-