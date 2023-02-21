Польша закрыла движение фурам из Беларуси на последнем работающем КПП
Польские пограничники закрыли въезд для белорусских грузовых автомобилей на последнем работающем контрольно-пропускном пункте вечером 21 февраля.
Во вторник вечером последний работающий для Беларуси польский КПП прекратил пропускать белорусские грузовики в ответ на решение Минска запретить проезд фурам из Польши не с территории данной страны. В польском МИДе утверждают, что решение администрации Варшавы является зеркальными контрсанкциями в отношении Минска.
Представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Яблоньский предупредил, что в будущем польская граница может оказаться полностью закрытой для белорусов из соображений нацбезопасности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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