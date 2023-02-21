В Минобороны РФ опровергли заявления Пригожина о блокировке поставок боеприпасов ЧВК «Вагнер»
Минобороны России опубликовало официальное заявление о том, что заявления о нехватке боеприпасов у штурмовых отрядов под Артемовском (Бахмутом) не соответствуют действительности.
В ведомстве уточнили, что поставки боеприпасов не блокируются, а также назвали количество снарядов, поставленных штурмовым группам с 18 по 20 февраля.
В Минобороны подчеркнули, что все заявки на поставки боеприпасов выполняются в кратчайшие сроки.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что от него требуют извинений в обмен на возобновление поставок боеприпасов его военным.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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