Российские военные за два дня продвинулись на 2,5 километра вглубь Артемовска Донецкой Народной республики.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что за два дня ведения спецоперации российские подразделения штурмовиков-добровольцев при содействии артиллерии группировки "Юг" смогли продвинуться на два с половиной километра в населённом пункте Артемовск. Также наступлению российских военных в городе способствовали 18 вылетов истребителей ВКС России, сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ подчёркивают, что находящиеся в Артемовске добровольцы исправно получают новые боеприпасы для продолжения наступательной операции.