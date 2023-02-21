Минобороны РФ: войска России продвинулись в Артемовске на 2,5 км за двое суток
Российские военные за два дня продвинулись на 2,5 километра вглубь Артемовска Донецкой Народной республики.
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что за два дня ведения спецоперации российские подразделения штурмовиков-добровольцев при содействии артиллерии группировки "Юг" смогли продвинуться на два с половиной километра в населённом пункте Артемовск. Также наступлению российских военных в городе способствовали 18 вылетов истребителей ВКС России, сообщили в ведомстве.
В Минобороны РФ подчёркивают, что находящиеся в Артемовске добровольцы исправно получают новые боеприпасы для продолжения наступательной операции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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