Business Insider: Илону Маску придется найти себе преемника в Tesla
2023-02-21 23:16
Издание Business Insider со ссылкой на инвестора Tesla Росса Гербера сообщает, что Илону Маску предстоит найти себе преемника на посту гендиректора компании.
Гербер отметил, что это связано с огромным уровнем стресса, в котором практически постоянно находится Маск.
По мнению инвестора, одновременное руководство Tesla, SpaceX и Twitter вредит здоровью Илона Маска.
Он также уточнил, что в таком состоянии Маск не может полноценно работать на благо Tesla, такого же мнения придерживаются главные акционеры компании.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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