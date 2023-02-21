Business Insider: Илону Маску придется найти себе преемника в Tesla

Издание Business Insider со ссылкой на инвестора Tesla Росса Гербера сообщает, что Илону Маску предстоит найти себе преемника на посту гендиректора компании.

Гербер отметил, что это связано с огромным уровнем стресса, в котором практически постоянно находится Маск.

По мнению инвестора, одновременное руководство Tesla, SpaceX и Twitter вредит здоровью Илона Маска.

Он также уточнил, что в таком состоянии Маск не может полноценно работать на благо Tesla, такого же мнения придерживаются главные акционеры компании.