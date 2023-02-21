Госдума рассмотрит закон о приостановке участия РФ в договоре СНВ-3 22 февраля
Члены российской Госдумы рассмотрят законопроект о временном прекращении участия России в ДСНВ в среду.
Вечером вторника спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин публично заявил, что 22 февраля представители органа приступят к рассмотрению проекта закона о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений по поручению Владимира Путина.
По мнению экс-президента России Дмитрия Медведева, США "заслужили" выход Москвы из ДСНВ своей регулярной антироссийской политикой поддержкой Украины в ходе спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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