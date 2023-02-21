Госдума рассмотрит закон о приостановке участия РФ в договоре СНВ-3 22 февраля

Члены российской Госдумы рассмотрят законопроект о временном прекращении участия России в ДСНВ в среду.

Вечером вторника спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин публично заявил, что 22 февраля представители органа приступят к рассмотрению проекта закона о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений по поручению Владимира Путина.

По мнению экс-президента России Дмитрия Медведева, США "заслужили" выход Москвы из ДСНВ своей регулярной антироссийской политикой поддержкой Украины в ходе спецоперации.