Время сеять перцы и баклажаны: некоторые тонкости посева семян

Приближается время посева семян на рассаду. Буквально в эту последнюю декаду февраля нужно успеть посеять семена перца и баклажанов.

Выбор семян:

К этому вопросу нужно подойти ответственно – при покупке обязательно прочитать сведения о сроках годности. Для перца этот срок составляет 3 года, для баклажанов чуть больше – 3-4 года. При выращивании этих культур в северных регионах (например, в Сибири) лучше остановить свой выбор на сортах и гибридах ультраранних и ранних, чтобы получить полноценно вызревший урожай. При выращивании в теплице можно выбирать и сорта средней спелости (от 110 до 130 дней).

Подготовка грунта:

Можно без лишних забот приобрести готовый грунт в магазине, но брать следует только проверенные марки. При составлении грунта самостоятельно, берут дерновую, листовую землю, перегной и торф - грунт должен быть питательным и воздухопроницаемым. Любой грунт желательно обеззаразить раствором марганцовки (3 г на 1 л воды).

Подготовка семян:

Семена (если куплены не обработанные семена, или взяты свои) также следует обеззаразить в растворе марганца. Семена помещают в марлевые мешочки, и опускают в розовый и теплый раствор марганца (или фитоспорина) на 10-20 минут, после чего их нужно обязательно промыть под проточной водой и слегка подсушить.

Не помешает провести и стимуляцию семян. Для чего их на сутки помещают на ватные диски, пропитанные раствором (на стакан воды добавить 2-3 капли) любого из стимуляторов: «Эпин», «Циркон», «Домоцвет».

Пока семена проходят подготовку, нужно приготовить емкость для посева. Баклажаны следует сеять в отдельные стаканчики (так как они с трудом переносят пикировку). Перцы сеют как в общую емкость, так и в отдельные горшочки. Во всех горшках и ящиках должны быть дренажные отверстия.

Посев:

При посеве семян их раскладывают на расстоянии 1 см друг от друга. При посеве в один горшок сеют 2-3 семечка с тем, чтобы затем оставить более крепкий сеянец. Семена присыпают почвой слоем не менее 1,5-2 см, накрывают пленкой и ставят в теплое место. Оптимальная температура для прорастания семян +23 +27 °С. Если все сделано правильно, семена имеют хорошую всхожесть, то первые росточки могут появиться уже через 7 дней, крайний срок – через 15. Их нужно сразу же переставить поближе к окну, а еще лучше под дополнительные лампы.