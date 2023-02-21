Календарь благоприятных дней и сроки в разных регионах

Картофель на своих участках сажают почти все садоводы, даже если участок небольшой, сажают хоть рядок – чтобы подкапывать в августе-сентябре на даче.

Обычно к посадке картофеля приступают в период майских праздников – и погода уже позволяет, и время для этого есть.

Но следует не забывать учитывать некоторые моменты:

Погодные условия в конкретный год – весна может быть ранней, а может и задержаться, и даже к середине мая еще может быть довольно холодная погода.

Регион проживания и занятия огородничеством.

Готовность грунта к посадке (температура и влажность почвы). Приступать к посадке нужно когда почва прогреется до +9…+11 градусов.

Готовность посадочного материала. Сами клубни следует заранее достать и прогреть перед высадкой, а еще лучше прорастить. Сделать это следует за 2-3 недели до высадки.

Кстати, не стоит игнорировать и народные приметы. Считается, что сажать картофель нужно, когда на березе листочки достигнут размера 1-1,5 см, или когда начнут активно цвести одуванчики.

Нужно брать во внимание и сортовые особенности культуры. Начинать посадку следует с ранних сортов, их сажают с 1 по 10 мая, а к сбору урожая приступают через 60 дней. Среднеспелые сорта картофеля сажают с 10 по 15 мая, созревание начинается на 10 дней позднее. Клубни поздних сортов обычно сажают с 15 по 20 мая. Урожай созревает через 100 дней, хранится долго.

В какие сроки следует сажать картофель в разных регионах РФ:

Южные регионы. Картофель начинают сажать с середины апреля и продолжают до конца месяца – все зависит от сорта и погодных условий.

Средняя полоса, в том числе и Подмосковье – здесь картофель сажают в первой половине мая.

Сибирь, Урал – огородники этих регионов приступают к посадке картофеля примерно с 10 мая и продолжают работы до конца месяца. В основном предпочитают выращивать ранние и среднеспелые сорта.

Также многие ориентируются на рекомендации Лунного календаря.

В мае 2023 года будет 6 наиболее удачных для посадки дней:

Лучшие для посадки дни выпадают на 7, 11, 17

Нейтральные дни приходятся на 3, 4, 8–9, 16.

Неблагоприятные дни (новолуние и полнолуние) 5, 18, 19 и 20 числа.

Подготовка почвы и клубней:

Если осенью есть возможность, то желательно почву под картофель приготовить заранее: вспахать или перекопать, внести органику - ведро перегноя или компоста на один квадратный метр и на эту же площадь добавить по 200 граммов древесной золы.

Весной, достав клубни из хранилища, их нужно прогреть и перед посадкой обработать составом удобрений: 40 г суперфосфат, 20 г калийной соли и 10 г мочевины. Ингредиенты растворить в теплой воде (например, в ведре) и подержать клубни по 5 минут в растворе. Посадочный материал должен быть здоровым.

Сажают картофель на открытое место, ряды располагают с севера на юг. Глубина посадки на рыхлых и песчаных почвах должна быть 11–13 см, на более плотном грунте нужно сажать мельче - на 7–9 см.