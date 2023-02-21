Нежирная еда влияет на уровень тестостерона у мужчин

Новое исследование показало, что диеты с низким содержанием жиров снижают уровень сывороточного тестостерона у мужчин.

Дефицит тестостерона возникает, когда организм мужчины не вырабатывает достаточного количества сывороточного тестостерона. Хотя физические упражнения и потеря веса могут преодолеть этот недостаток, исследование предполагает, что тип питания значение имеет.

Ученые связывают дефицит гормона с различными проблемами со здоровьем, включая уменьшенную костную массу, эректильную дисфункцию, снижение энергии и сексуального влечения, трудностью со сном, перепадами настроения, увеличением жира, потерей волос, приливами и другими симптомами.

Кроме того, имеются доказательства возможной связи между низким уровнем тестостерона и хроническими заболеваниями, например, высоким кровяным давлением и диабетом 2 типа.

Низкий уровень тестостерона в сыворотке также может способствовать развитию некоторых агрессивных типов рака.

В некоторых случаях дефицит имеет идентифицируемую причину, в других – она часто остается неизвестной.

Хотя снижение веса может привести к повышению уровня тестостерона, в некоторых случаях это имеет противоположный эффект, и почему потеря веса влияет на уровень сывороточного тестостерона, еще неясно.

Недавнее исследование изучало потенциальное влияние на тестостерон потребления жирной пищи. Авторы оценили потенциал четырех диет - с низким содержанием жиров, средиземноморской, низкоуглеводной и диеты без ограничений на примере нескольких тысяч мужчин.

Они обнаружили, что у мужчин, питавшихся малым количеством жиров, был более низкий уровень сывороточного тестостерона, чем у других исследуемых участников.

После поправки на возраст, физическую активность и индекс массы тела, исследователи определили, что средиземноморская диета не вызывала значительного снижения уровня тестостерона.

По словам ученых, будущие проспективные исследования необходимы для подтверждения этих результатов и выяснения механизмов, посредством которых ограничительная диета может влиять на уровни тестостерона.

Авторы пришли к выводу, что у мужчин с ожирением возможно небольшое снижение уровня тестостерона в сыворотке, и является относительно незначительным фактором по сравнению нежирной диетой.