Бельгия обеспокоена появлением подозрительного российского корабля в Северном море
Глава Минюста Бельгии Винсент Ван Квикенборн заявил, что его страна обеспокоена появлением подозрительного российского судна в Северном море.
По мнению министра, корабль мог заниматься изучением инфраструктуры неподалеку от бельгийских пляжей.
Отмечается, что судно было обнаружено в ноябре 2022 года. В Минюсте считают, что в его задачи могла входить разведка в районе парка ветрогенераторов, подводных кабелей связи, передачи данных, газопроводов.
Ранее в Нидерландах заявили, что в Северном море был обнаружен российский корабль, который мог вести разведку.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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