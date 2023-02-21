Бельгия обеспокоена появлением подозрительного российского корабля в Северном море

Глава Минюста Бельгии Винсент Ван Квикенборн заявил, что его страна обеспокоена появлением подозрительного российского судна в Северном море.

По мнению министра, корабль мог заниматься изучением инфраструктуры неподалеку от бельгийских пляжей.

Отмечается, что судно было обнаружено в ноябре 2022 года. В Минюсте считают, что в его задачи могла входить разведка в районе парка ветрогенераторов, подводных кабелей связи, передачи данных, газопроводов.

Ранее в Нидерландах заявили, что в Северном море был обнаружен российский корабль, который мог вести разведку.