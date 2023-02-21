Игра в теннис может помочь предотвратить скелетно-мышечные заболевания
Cогласно недавнему исследованию, теннис может превзойти ходьбу в спортзал, когда дело доходит до предотвращения проблем с мышцами и костями в дальнейшей жизни, сообщает издание Здоровье в России и мире.
К ним относятся боль в суставах от остеоартрита, кости, остеопороз, а также саркопения, приводящая к истощению мышц.
Ученые сравнили две здоровые группы: одну, которая регулярно играла в теннис, и другую, которой рекомендовано 150 минут в неделю, занимаясь такими видами деятельности, как бег, езда на велосипеде и поход в спортзал.
Полученные данные свидетельствуют, что теннисе является отличным режим деятельности для содействия костно-мышечной системе, поэтому рекомендуется в качестве жизнеспособной альтернативы существующих руководящих принципов физической активности.
Они также проанализировали аэробную выносливость и сердечно-сосудистую систему.
Теннисисты не только наслаждались более благоприятным ИМТ по сравнению с посетителями тренажерного зала - они также демонстрировали лучшую функцию верхней части тела и нижних конечностей, чем те, которые не привыкли держать ракетку.
Теннис великолепен как универсальный вид спорта. Он нацелен на сердечно-сосудистую систему, но также улучшает мышечную массу и минеральную плотность костей, потому что это тяжелый вид спорта, который включает в себя аспекты силы и выносливости.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Ангелина Крент
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