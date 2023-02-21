Sohu: в конце своего выступления Путин преподнес неприятный сюрприз США
2023-02-21 23:37
Издание Sohu пишет, что Владимир Путин под конец своего обращения к Федеральному собранию преподнес неприятный сюрприз США.
В выступлении российский президент затронул многие темы, в том числе ситуацию на Украине и отношения с Западом.
Авторы материала считают, что для американской стороны стало неожиданностью заявление о приостановке участия России в ДСНВ.
Действие данного договора истекло в 2021 году, но президенты России и США договорились о его продлении на 5 лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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