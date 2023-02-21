Sohu: в конце своего выступления Путин преподнес неприятный сюрприз США

Издание Sohu пишет, что Владимир Путин под конец своего обращения к Федеральному собранию преподнес неприятный сюрприз США.

В выступлении российский президент затронул многие темы, в том числе ситуацию на Украине и отношения с Западом.

Авторы материала считают, что для американской стороны стало неожиданностью заявление о приостановке участия России в ДСНВ.

Действие данного договора истекло в 2021 году, но президенты России и США договорились о его продлении на 5 лет.