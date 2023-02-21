Причины, по которым холодный рис так полезен
Рис является основным продуктом питания во всем мире, особенно в странах Азии, Африки и Латинской Америки.
Потенциальные преимущества:
Холодный рис имеет более высокое содержание устойчивого крахмала, чем свежеприготовленный рис.
Устойчивый крахмал - это клетчатка, которую ваше тело не может переварить. Тем не менее, бактерии в вашем кишечнике могут ферментировать его, поэтому он действует как пребиотик.
В процессе ферментации образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые влияют на два гормона - глюкагоноподобный пептид-1 и пептид YY - которые регулируют ваш аппетит.
Они также известны как гормоны против диабета и ожирения из-за их связи с улучшенной чувствительностью к инсулину и уменьшением жира в брюшной полости.
Одно исследование с 15 здоровыми взрослыми людьми показало, что употребление вареного белого риса, который был охлажден в течение 24 часов при 4 ° C и затем подогрет, значительно снизил уровень сахара в крови после еды по сравнению с контрольной группой.
Кроме того, исследование на крысах, которых кормили ретроградным рисовым порошком, показало, что оно значительно улучшило уровень холестерина в крови и здоровье кишечника по сравнению с контрольной группой.
Тем не менее, хотя эти результаты кажутся многообещающими, необходимы дальнейшие человеческие исследования, чтобы подтвердить эти эффекты.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Ангелина Крент
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