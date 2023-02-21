Кокосовое масло повышает холестерин больше всех жиров

Несмотря на распространенное мнение, кокосовое масло не обладает противовоспалительным или гликемическим действием, поэтому эксперты советуют исключить его из употребления, сообщает издание Здоровье в России и мире.

По словам доктора медицинских наук из Женского кардиологического центра системы здравоохранения Генри Форда (Детройт, Мичиган) Дейдре Маттины, кокосовое масло является одним из самых жирных веществ на планете.

Путаница в исследованиях возникла из-за распространенных утверждений о том, что оно обладает противовоспалительными свойствами, однако они основаны на небольших изучениях, проведенных в географически изолированных группах населения.

Исследователи приступили к научной работе из-за того, что кокосовый жир пропагандируется в прессе как полезный, и научная поддержка этого мнения отсутствует. На основании более детального изучения состава жирных кислот в нем и их биологии выводы ученых оказались ожидаемыми.

В исследование ученые Национального университета Сингапура включили 16 международных испытаний, в которых сравнивали эффекты потребления кокосового масла с другими нетропическими растительными жирами и пальмовым маслом на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. В целом, восемь исследований сообщили о массе тела, пять - о жировых отложениях, четыре – обхвате талии, четыре - о глюкозе в плазме натощак и пять - о С-реактивном белке.

По сравнению с нетропическими растительными маслами кокосовое значительно влияло на рост общего холестерина, холестерина ЛПНП и ЛПВП. При этом остальные показатели оставались в норме.

Такой гиперэффект, вероятно, связан с высоким содержанием в нем насыщенных жиров, пишут авторы, и результаты о неблагоприятном воздействии по сравнению с альтернативными растительными маслами отвечают диетическим рекомендациям по замене насыщенных жиров полиненасыщенными.

Кокосовое масло содержит около 90% насыщенных жиров, что выше, чем их доля в масле или сале. Еще одним фактором является высокое содержание лауриновой кислоты. Хотя она классифицируется как жирная кислота со средней длиной цепи и относится к более здоровой благодаря быстрому всасыванию и метаболизму, в случае с кокосовым маслом она ведет себя, как жирная кислота с длинной цепью.

Кроме того, около четверти кокосового жира состоит из длинноцепочечных насыщенных жирных кислот, миристиновой и пальмитиновой кислот.

Таким образом, его употребление не приносит никакой пользы в случае ожирения, воспаления, сахара в крови или здоровья сердца. Напротив, высокое потребление повышает концентрацию холестерина ЛПНП в крови и, следовательно, может увеличить риск сердечных заболеваний.

Хорошей заменой при ограниченном использовании для пациентов является оливковое масло или масло канолы, считают врачи.

Ученые сошлись в том, что кокосовое масло можно рассматривать как один из самых вредных кулинарных жиров, который увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Его замена на нетропические растительные масла, богатые полиненасыщенными жирами, принесет больше пользы для здоровья.

Результаты метаанализа могут послужить основой для разработки рекомендаций по питанию.