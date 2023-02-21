Обнаружено свойство популярной специи снижать давление
В связи с тем, что высокое кровяное давление, как правило, является прямым результатом неправильного образа жизни, введение новых правил жизни и питания может отразить эту угрозу, сообщает издание Здоровье в России и мире.
Так, соблюдение питательной диеты играет ключевую роль в снижении и предотвращении высокого кровяного давления, и есть свидетельства, что даже небольшие изменения могут помочь.
Например, исследования, изучающие пользу для здоровья употребления черного перца, связывают популярную специю с понижением показателей артериального давления.
Несколько исследований показывают, что помогает в этом активное вещество, содержащееся в черном перце, под названием пиперин. Благодаря ему, состояние может стабилизироваться. Одно из исследований на животных доказало такие свойства пиперина.
Также хорошо противодействуют повышению АД и другие продукты - томатный и свекольный соки, которые обладают антигипертензивными свойствами.
Удивительно, но полезно для гипертоников и какао. Флаванолы, которые входят в его состав, улучшают уровень оксида азота в крови, и это положительно сказывается на функции кровеносных сосудов. В итоге давление приближается к норме.
Хотя добавление перца в пищу и других продуктов может помочь снизить уровень АД, важно сократить потребление соли. При злоупотреблении солью не смогут работать даже лекарства, в частности, диуретики.
Наиболее приемлемый способ сохранить давление в рекомендуемых пределах - избегать обработанных продуктов, к которым относятся хлеб, печенье и сухие завтраки, которые содержат скрытую соль.
К жизни без соли можно привыкнуть. Буквально через несколько недель вкусовые рецепторы наладятся, и едой с меньшим количеством соли можно будет наслаждаться, как и раньше.
Важно снизить в рационе жиры и увеличить клетчатку в виде цельнозерновых круп, фруктов и овощей.
В дополнение к соблюдению здорового режима питания, желательны регулярные физические упражнения, которые укрепляют сердце. В таком случае оно сможет качать больше крови с меньшими усилиями.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Ангелина Крент
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