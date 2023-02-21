Политолог Межевич: речь Байдена показала его готовность пожертвовать Украиной ради своих интересов

Политолог Николай Межевич считает, что речь Джо Байдена в Варшаве продемонстрировала его готовность пожертвовать Украиной.

По его мнению, выступление было частью подготовки к предвыборной кампании Байдена, независимо от того, будет ли он выдвигаться сам или предложит другую кандидатуру.

Межевич уточнил, что сейчас выход из украинского конфликта невозможен, но Байден не упоминал о конкретных типах вооружений, которые США планируют передать Киеву.

Политолог напомнил, что ранее США жертвовали Вьетнамом и Ираком, Югославией и Ближним Востоком ради предвыборной кампании, а сейчас в такой ситуации может оказаться Украина.