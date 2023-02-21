Политолог Межевич: речь Байдена показала его готовность пожертвовать Украиной ради своих интересов
Политолог Николай Межевич считает, что речь Джо Байдена в Варшаве продемонстрировала его готовность пожертвовать Украиной.
По его мнению, выступление было частью подготовки к предвыборной кампании Байдена, независимо от того, будет ли он выдвигаться сам или предложит другую кандидатуру.
Межевич уточнил, что сейчас выход из украинского конфликта невозможен, но Байден не упоминал о конкретных типах вооружений, которые США планируют передать Киеву.
Политолог напомнил, что ранее США жертвовали Вьетнамом и Ираком, Югославией и Ближним Востоком ради предвыборной кампании, а сейчас в такой ситуации может оказаться Украина.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
-
Ангелина Крент
Появился препарат на основе рыбьего жира, снижающий риск болезней сердца
Американский регулятор качества продовольствия и лекарств FDA одобрил расширенное использование препарата на основе рыбьего жира для предотвращения серьезных сердечных осложнений у пациентов с высоким риском.Подробнее...
-