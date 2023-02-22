Назван орех, помогающий избежать инфаркта

Сердечные приступы - внезапное и фатальное осложнение, которое является причиной накопления нездоровых условий на протяжении жизни.

Данные свидетельствуют о том, что помочь избежать инфаркта может скромный миндальный орех.

Сердечные приступы происходят, когда поток крови к сердцу блокируется накоплением жира, холестерина и других веществ, которые образуют налет в артериях, питающих сердце и коронарные артерии.

Эти вещества накапливаются в результате нездорового образа жизни. Например, плохие привычки питания запускают механизмы, которые приводят к закупорке артерий, вызывают повышение кровяного давления и высокий уровень холестерина в крови.

К счастью, такие продукты, как миндаль, противодействуют вредным механизмам. Ученые обнаружили, что употребление ореха снижает риск сердечных заболеваний и сохраняет кровеносные сосуды здоровыми. Он существенно увеличивает количество антиоксидантов в кровотоке, улучшает его и снижает кровяное давление.

Антиоксиданты, как соединения, которые защищают от сердечных заболеваний, воздействуют на молекулы под названием свободные радикалы, вызывающие повреждение кровеносных сосудов. Это нарушает приток крови к сердцу и развивает ишемическую болезнь сердца.

Исследователи проверили влияние краткосрочной диеты, обогащенной миндалем с участием здоровых мужчин молодого и среднего возраста, а также группы молодых мужчин с сердечно-сосудистыми факторами риска, включая высокое давление или избыточный вес.

Контрольная группа месяц ела обычную пищу, а исследуемая добавляла закуску в виде 50 г миндаля в день. Через месяц оказалось, что вторая группа показала улучшенный кровоток и более высокий уровень антиоксидантов (альфа-токоферол) в нем, а также более низкое кровяное давление.

В своем заключении ведущий исследователь профессор биомедицинских наук и исполнительный декан Школы наук о жизни и здоровье при Университете Астон в Бирмингеме Хелен Гриффитс сказала, что подтверждены свойства миндаля называться супер продуктом. При этом, его никогда не поздно вводить в рацион: помогает даже горстка около 50 г каждый день в течение короткого периода времени.

Также употребление миндаля снижает уровень жира в брюшной полости и холестерина ЛПНП, маркеров сердечных заболеваний. Миндаль является одним из основных продуктов в богатой антиоксидантами средиземноморской диете. В дополнение к ореху следует есть фрукты, овощи, цельное зерно, полезные жиры, содержащиеся в рыбе, оливковом масле и других орехах.