О диабете может сигнализировать падение слуха

Врачи советуют научиться распознавать предупреждающие знаки, связанные с диабетом, и действовать в соответствии с ними, чтобы во время начать лечение и осуществить необходимые изменения в образе жизни, сообщает издание Здоровье в России и мире.

Проблема бывает в том, что симптомы могут быть незначительными и не обязательно сказываются на самочувствии.

Так, о хроническом заболевании, связанном с повышенным уровнем сахара в крови, может сигнализировать менее известный предупреждающий признак. Одним из потенциальных симптомов является частичная или полная неспособность слышать.

В то время как потеря слуха является очень распространенным состоянием в результате старения или постоянного воздействия громкого шума, фактические данные показали, что при диабете у взрослых он встречается в два раза чаще, чем у здоровых людей.

Выявило тесную связь между нарушением слуха и диабетом исследование, проведенное Национальным институтом здравоохранения США.

Проанализировав результаты тестов слуха, исследователи обнаружили, что у участников с диабетом или преддиабетом более вероятна легкая потеря слуха, способность слышать от низких до средних и высоких частот, по сравнению с участниками без диабета.

Результаты исследования остались прежними после учета основных факторов, которые влияют на слух - возраста, воздействия шума, использования определенных лекарств и других.

Поддержали выводы коллег исследователи из японского университетского госпиталя Цукуба в медицинском центре Мито в Ибараки.

Команда изучила результаты 13 исследований с участием 8800 человек с нарушениями слуха и более 23 000 человек без нарушений слуха. Оказалось, что у пациентов с диабетом в 2,3 раза больше риска умеренно потерять слух.

По предположениям ученых, потеря слуха чаще встречается у диабетиков из-за невропатии, то есть повреждения нерва, которое является распространенным осложнением болезни.

Таким образом, длительный высокий уровень сахара в крови может повлиять на снабжение кровью или кислородом крошечных нервов и кровеносных сосудов внутреннего уха и привести к потере слуха, поскольку со временем нервы и кровеносные сосуды повреждаются.