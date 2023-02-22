Нейротравма и как ее диагностируют

Нейротравма - это повреждение головы или позвоночника, вызванная внезапной травмой, включает сотрясение мозга, черепно-мозговые травмы (ЧМТ), переломы черепа, переломы позвоночника и травмы спинного мозга (ТСМ).

Травма головы:

Травма головы – любое повреждение головы, от небольшого удара по черепу до серьезной травмы головного мозга. Может произойти, если вы упадете, произойдет внезапное ускорение-замедление (как в случае автомобильной аварии или жестокого обращения с детьми) или нападение, или если вы пострадали от снаряда, такого как пуля или осколки гранаты. Травма головы может привести к неисправности клеток мозга. Степень и продолжительность зависят от того, насколько сильно вы пострадали. Консультация нейрохирурга обязательна в следующих случаях:

сотрясение;

легкая или тяжелая ЧМТ;

проникающая черепно-мозговая травма (например, огнестрельное, ножевое ранение);

перелом черепа;

черепно-лицевая травма;

эпидуральная и субдуральная гематома;

травматическое субарахноидальное и внутримозговое кровоизлияние;

ушиб головного мозга;

травматический псевдоаневризм;

тупое цереброваскулярное повреждение;

травма позвоночника и т. д.

Вы также можете получить повреждение позвоночника или спинного мозга в результате падения, автомобильной аварии, столкновения с движущимся объектом (например, автомобилем) или нападения. Как и в случае травм головы, существует много видов травм позвоночника, которые различаются по степени тяжести. В зависимости от того, что произошло, вы можете стать слабым или парализованным.

Нейротравма может возникнуть сама по себе или вместе с другими телесными повреждениями. Большинство людей, которые получают серьезные травмы головы или позвоночника, попадают в больницу через отделение неотложной помощи (ER) и не планируют встречи или не выбирают себе хирургов.

Когда вы попадаете в больницу, врачи немедленно оценивают вас на предмет травмы головы или позвоночника, часто используя сканирование мозга, чтобы получить четкое представление о травмах. Как правило, используется компьютерная томография (называемую КТ или КАТ) сканирования головы или позвоночника, или магнитно-резонансная томография (МРТ).

Сканирования не всегда достаточно, чтобы точно знать, что происходит в мозгу или позвоночнике. Для диагностики проводятся: подробные неврологические осмотры когнитивные оценки нейропсихологом, оценки физиотерапевтов и специалистов по трудотерапии.