Нейротравма и как ее диагностируют
Нейротравма - это повреждение головы или позвоночника, вызванная внезапной травмой, включает сотрясение мозга, черепно-мозговые травмы (ЧМТ), переломы черепа, переломы позвоночника и травмы спинного мозга (ТСМ).
Травма головы:
Травма головы – любое повреждение головы, от небольшого удара по черепу до серьезной травмы головного мозга. Может произойти, если вы упадете, произойдет внезапное ускорение-замедление (как в случае автомобильной аварии или жестокого обращения с детьми) или нападение, или если вы пострадали от снаряда, такого как пуля или осколки гранаты. Травма головы может привести к неисправности клеток мозга. Степень и продолжительность зависят от того, насколько сильно вы пострадали. Консультация нейрохирурга обязательна в следующих случаях:
сотрясение;
легкая или тяжелая ЧМТ;
проникающая черепно-мозговая травма (например, огнестрельное, ножевое ранение);
перелом черепа;
черепно-лицевая травма;
эпидуральная и субдуральная гематома;
травматическое субарахноидальное и внутримозговое кровоизлияние;
ушиб головного мозга;
травматический псевдоаневризм;
тупое цереброваскулярное повреждение;
травма позвоночника и т. д.
Вы также можете получить повреждение позвоночника или спинного мозга в результате падения, автомобильной аварии, столкновения с движущимся объектом (например, автомобилем) или нападения. Как и в случае травм головы, существует много видов травм позвоночника, которые различаются по степени тяжести. В зависимости от того, что произошло, вы можете стать слабым или парализованным.
Нейротравма может возникнуть сама по себе или вместе с другими телесными повреждениями. Большинство людей, которые получают серьезные травмы головы или позвоночника, попадают в больницу через отделение неотложной помощи (ER) и не планируют встречи или не выбирают себе хирургов.
Когда вы попадаете в больницу, врачи немедленно оценивают вас на предмет травмы головы или позвоночника, часто используя сканирование мозга, чтобы получить четкое представление о травмах. Как правило, используется компьютерная томография (называемую КТ или КАТ) сканирования головы или позвоночника, или магнитно-резонансная томография (МРТ).
Сканирования не всегда достаточно, чтобы точно знать, что происходит в мозгу или позвоночнике. Для диагностики проводятся: подробные неврологические осмотры когнитивные оценки нейропсихологом, оценки физиотерапевтов и специалистов по трудотерапии.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Ангелина Крент
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