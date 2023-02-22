Экс-посол США в РФ Салливан: позиция Китая по украинскому конфликту связана с соперничеством с США
2023-02-22 00:15
Бывший посол США в России Джон Салливан считает, что позиция Китая по украинскому конфликту определяется соперничеством с США.
По его мнению, отношения с Российской Федерацией важны для Пекина в плане противодействия Соединенным Штатам.
Салливан отметил, что в Китае воспринимают США как долгосрочного стратегического соперника, и точно также в Вашингтоне относятся к Пекину.
Дипломат отметил, что мирный план Китая для Украины основан на китайских, а не на украинских условиях.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
-
Ангелина Крент
Появился препарат на основе рыбьего жира, снижающий риск болезней сердца
Американский регулятор качества продовольствия и лекарств FDA одобрил расширенное использование препарата на основе рыбьего жира для предотвращения серьезных сердечных осложнений у пациентов с высоким риском.Подробнее...
-