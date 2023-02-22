Экс-посол США в РФ Салливан: позиция Китая по украинскому конфликту связана с соперничеством с США

Бывший посол США в России Джон Салливан считает, что позиция Китая по украинскому конфликту определяется соперничеством с США.

По его мнению, отношения с Российской Федерацией важны для Пекина в плане противодействия Соединенным Штатам.

Салливан отметил, что в Китае воспринимают США как долгосрочного стратегического соперника, и точно также в Вашингтоне относятся к Пекину.

Дипломат отметил, что мирный план Китая для Украины основан на китайских, а не на украинских условиях.