Диабет: лучшие минералы и витамин, снижающие сахар в крови

Добавки использовались на протяжении веков. Их принимали, чтобы решить множество проблем со здоровьем, включая борьбу с усталостью, излишним весом или как успокаивающее средство при болезни суставов, сообщает издание Здоровье в России и мире.

По данным Американской диабетической ассоциации, при диабете их принимают намного чаще, чем в других случаях.

Дело в том, что если питание пациента с диабетом не обеспечивает достаточное количество необходимых витаминов и минералов, в таком случае могут помочь добавки, вопрос лишь в том, какие из них являются наиболее необходимыми при этом состоянии

По словам специалистов, при диабете 2 типа, когда человек не может контролировать уровень глюкозы в крови с помощью диеты и физических упражнений, свои лучшие свойства проявляют три добавки, в частности, магния, хрома и кверцетина. Они контролируют уровень сахара в крови, снижают устойчивость к инсулину и предотвращают осложнения, связанные с диабетом.

Магний:

Добавление всего 100 мг магния в рацион снижает риск развития диабета на 15 процентов.

При этом человек более подвержен риску дефицита магния, если у него диагностирован диабет, и вещество выводится из организма с обильным мочеиспусканием.

Дефицит магния также связали с инсулинорезистентностью, которая является главной причиной развития диабета 2 типа.

Хром:

Несколько исследований показали, что добавки хрома также играют далеко не последнюю роль в регулировании уровня глюкозы в крови.

В исследовании, проведенном Университетом Вайоминга в США, обнаружено, что хром помогает регулировать глюкозу в крови, усиливая действие инсулина.

Одно из последующих исследований показало, что тип хрома в добавках, а именно пиколинат хрома, также способен снижать резистентность к инсулину, связанную с развитием диабета.

Кверцетин:

Обзор исследований, опубликованных в Phytotherapy Research в 2019 году, свидетельствует о том, что прием 500 мг или более кверцетина ежедневно в течение восьми недель и больше снижает уровень глюкозы в крови у людей с метаболическим синдромом, у которых повышен риск диабета.

Отличными источниками кверцетина из пищи являются лук, цитрусовые, оливковое масло, красный виноград и ягоды.