Доктор Акуа Вулбрайт назвал семь неожиданных эффектов отказа от сыра
Доктор Акуа Вулбрайт рекомендует сократить потребление сыра или перейти на обезжиренные варианты.
Сокращение потребления молочных продуктов уменьшает выработку кожного сала, поэтому цвет и текстура кожи улучшаются.
У людей, которые едят мало сыра, реже случаются вздутие живота, мигрени, у них ниже уровень холестерина и риск сердечных заболеваний.
Сыр достаточно калорийный, поэтому без него проще похудеть. Сокращение количества сыра в меню уменьшает риск развития рака и воспалительных процессов в организме.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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