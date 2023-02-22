Диетолог Колби Холл: ежедневный бокал пива дает скрытые побочные эффекты

Диетолог Колби Холл рассказала, что бокал пива каждый день становится источником большого количества пустых калорий, поэтому человек быстро набирает вес.

Компоненты пива раздражают пищеварительный тракт и провоцируют вздутие живота, а сам напиток негативно влияет на качество сна.

Однако некоторые исследования показывают, что пиво способно улучшить микробиом кишечника и нормализовать его работу.

Тем, кто любит пить пиво по вечерам, диетолог рекомендует запивать его водой, которая поможет вывести нежелательные вещества из организма.