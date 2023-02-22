Диетолог Колби Холл: ежедневный бокал пива дает скрытые побочные эффекты
2023-02-22 00:29
Диетолог Колби Холл рассказала, что бокал пива каждый день становится источником большого количества пустых калорий, поэтому человек быстро набирает вес.
Компоненты пива раздражают пищеварительный тракт и провоцируют вздутие живота, а сам напиток негативно влияет на качество сна.
Однако некоторые исследования показывают, что пиво способно улучшить микробиом кишечника и нормализовать его работу.
Тем, кто любит пить пиво по вечерам, диетолог рекомендует запивать его водой, которая поможет вывести нежелательные вещества из организма.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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