Привычки, которые помогают жить дольше
Недавно опубликованное исследование пришло к выводу, что существуют факторы образа жизни, которые могут увеличить ваши шансы на достижение старшего возраста без хронических проблем со здоровьем, сообщает издание Здоровье в России и мире.
5 важнейших факторов здоровья:
Исследователи изучили данные примерно 73 000 зарегистрированных женщин-медсестер в Соединенных Штатах из исследования здоровья медсестер и почти 40 000 мужчин-специалистов здравоохранения в Соединенных Штатах из последующего исследования медицинских работников.
У участников исследования не было рака, сердечно-сосудистых заболеваний или диабета, когда они были зачислены. Они регулярно оценивались на предмет новых диагнозов и случаев смерти от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа в течение более 20 лет.
Факторы образа жизни с низким риском, используемые для расчета показателя здорового образа жизни, включали:
никогда не курить;
не менее 30 минут ежедневной физической активности;
умеренное потребление алкоголя;
поддержание умеренного веса (определяется как ИМТ менее 25);
диета хорошего качества.
Сочетание этих пяти факторов позволило получить итоговую оценку образа жизни с низким риском в диапазоне от 0 до 5. Более высокая оценка указывает на более здоровый образ жизни.
Годы жизни, свободной от рака, болезней сердца и диабета, в возрасте 50 лет составили 24 года для женщин, которые не следовали ни одному из факторов образа жизни с низким риском. Это было 34 года для женщин, которые приняли четыре или пять из этих факторов.
Ожидаемая продолжительность жизни без этих хронических заболеваний составляла 24 года среди мужчин в возрасте 50 лет, которые не следовали никаким факторам образа жизни низкого риска, и 31 год для мужчин, которые практиковали четыре или пять из этих здоровых привычек.
Хотя гипертония является основной причиной смерти во всем мире, многие изменения образа жизни, такие как улучшение питания и физических упражнений, могут в разной степени влиять на этот диагноз, особенно в зависимости от режима и приверженности», - сказал Пэрриш.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Ангелина Крент
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