Привычки, которые помогают жить дольше

Недавно опубликованное исследование пришло к выводу, что существуют факторы образа жизни, которые могут увеличить ваши шансы на достижение старшего возраста без хронических проблем со здоровьем, сообщает издание Здоровье в России и мире.

5 важнейших факторов здоровья:

Исследователи изучили данные примерно 73 000 зарегистрированных женщин-медсестер в Соединенных Штатах из исследования здоровья медсестер и почти 40 000 мужчин-специалистов здравоохранения в Соединенных Штатах из последующего исследования медицинских работников.

У участников исследования не было рака, сердечно-сосудистых заболеваний или диабета, когда они были зачислены. Они регулярно оценивались на предмет новых диагнозов и случаев смерти от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа в течение более 20 лет.

Факторы образа жизни с низким риском, используемые для расчета показателя здорового образа жизни, включали:

никогда не курить;

не менее 30 минут ежедневной физической активности;

умеренное потребление алкоголя;

поддержание умеренного веса (определяется как ИМТ менее 25);

диета хорошего качества.

Сочетание этих пяти факторов позволило получить итоговую оценку образа жизни с низким риском в диапазоне от 0 до 5. Более высокая оценка указывает на более здоровый образ жизни.

Годы жизни, свободной от рака, болезней сердца и диабета, в возрасте 50 лет составили 24 года для женщин, которые не следовали ни одному из факторов образа жизни с низким риском. Это было 34 года для женщин, которые приняли четыре или пять из этих факторов.

Ожидаемая продолжительность жизни без этих хронических заболеваний составляла 24 года среди мужчин в возрасте 50 лет, которые не следовали никаким факторам образа жизни низкого риска, и 31 год для мужчин, которые практиковали четыре или пять из этих здоровых привычек.

Хотя гипертония является основной причиной смерти во всем мире, многие изменения образа жизни, такие как улучшение питания и физических упражнений, могут в разной степени влиять на этот диагноз, особенно в зависимости от режима и приверженности», - сказал Пэрриш.