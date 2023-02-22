Пригожин: новое заявление Минобороны РФ стало «плевком» в сторону «Вагнера»
Евгений Пригожин назвал "плевком" в сторону ЧВК "Вагнер" заявление пресс-службы Минобороны России об исправных поставках боеприпасов для добровольцев.
22 февраля Министерство обороны России опубликовало пресс-релиз, в рамках которого опровергло высказывание бизнесмена Евгения Пригожина об отказе ведомства поставлять боеприпасы добровольческим отрядам штурмовиков в Артемовске.
По данным Минобороны РФ, российские добровольцы из числа участников спецоперации регулярно получают поставки снарядов от оборонного ведомства государства.
В ответ на публикацию пресс-службы Министерства обороны России Пригожин заявил, что данная организация совершила плевок в сторону частной военной кампании "Группа Вагнера", которая в действительности не получала боеприпасов от МО РФ.
Евгений Пригожин утверждает, что нежелание Минобороны РФ поставлять боеприпасы бойцам ЧВК "Вагнер" сказывается на успехе российской наступательной операции в Артемовске Донецкой Народной республики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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