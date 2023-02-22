Сок брусники уменьшает воспаления и эффективен при гипертонии

Самые популярные соки, как правило, получают из крупных фруктов, например, яблок и грейпфрутов. Менее распространенными, хотя и не редкими, являются ягодные соки, которые чаще производят из выращиваемых ягодных культур – черники, клубники и других.

Новое исследование показало, что менее известный и относительно необычный сок в большинстве регионов мира, полученный из ягоды под названием брусника, также может быть очень полезным, и люди должны пить его, особенно если страдают от высокого кровяного давления, вызванного воспалением.

Брусника напоминает клюкву, это ягоды, растущие в более холодном северном климате Северной Америки, Европы и Азии. Потребление этих ягод в качестве сока было распространено во многих древних культурах, сейчас напитки с содержанием этого ягодного сока можно купить только в некоторых регионах Европы.

По результатам исследования, проведенного в университете Хельсинки, и подробно описанного в докторской диссертации Анне Кивимяки, употребление сока брусники холодного отжима в течение нескольких месяцев может улучшить нарушенную функцию кровеносных сосудов и значительно снизить высокое кровяное давление у людей, страдающих гипертонией.

В исследовании участвовали лабораторные грызуны, генетически страдающие гипертонией. Животным давали сок брусники, черной смородины или клюквенный сок в течении 8-10 недель. Преимущества были отмечены у особей, которые пили сок брусники и в разбавленном виде, и высокой концентрации.

По словам исследователя, сок останавливает экспрессию генов, связанных с уровнем воспаления в кровеносных сосудах, что может вызвать сужение и привести к повышению кровяного давления. Также возможно, что полифенолы в соке брусники могут положительно влиять и на центральный регулятор кровяного давления под названием ренин-ангиотензиновая система.

Кивимяки указывает, что для изучения потенциальной пользы для здоровья брусники, необходимы дополнительные исследования с участием людей. Кроме того, люди, страдающие от высокого кровяного давления, должны обязательно продолжать принимать лекарства, поскольку это серьезное заболевание и потенциальная защита диетического соединения не может заменить медицинское лечение.