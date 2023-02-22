GT: Россия жестко ответит на визит Байдена на Украину

Издание Global Times пишет, что ответ России на поездку президента США Джо Байдена в Киев будет очень резким.

Автор материала Ван Сяоцюань полагает, что значительных перемен на поле боя эта поездка не принесет, зато спровоцирует жесткие действия России.

По мнению профессора Ли Хайдуна, Байден приехал в Киев, чтобы добиться от Украины активизации боевых действий.

Доцент Китайского народного университета Дяо Дамин считает, что встреча украинского и американского президентов накануне годовщины начала спецоперации только подольет масла в огонь.