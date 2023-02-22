Нездоровое питание может привести к потере зрения

Новое исследование, охватывающее почти два десятилетия, обнаружило связь между нездоровым питанием и потерей зрения в пожилом возрасте.

Обширный объем исследований показал, что диета, богатая красным мясом, жареными продуктами, молочными продуктами с высоким содержанием жира, обработанным мясом и рафинированными зернами, вредна для сердца и связана с развитием рака.

Новое исследование, которое в настоящее время публикуется в Британском журнале офтальмологии, обнаружило связь между диетой, богатой нездоровой пищей, и возрастной дегенерацией желтого пятна (AMD).

AMD - это состояние, которое влияет на сетчатку с возрастом, стирая центральное зрение. Центральное зрение помогает людям ясно видеть предметы и выполнять повседневные действия, такие как чтение и вождение.

Хотя исследования показали связь между некоторыми продуктами питания и питательными веществами и AMD - например, высокие дозы антиоксидантов могут замедлять прогрессирование - было проведено меньше исследований в отношении рациона питания в целом.

Нездоровая диета повышает риск дегенерации желтого пятна в 3 раза.

Используя данные о 66 различных типах пищи, исследователи определили две схемы питания: одну из них они назвали «благоразумной» или полезной, а другую - «западной», что включало большое количество «обработанного и красного мяса, жареной пищи, десертов, яиц, рафинированное зерно, молочные продукты с высоким содержанием жира и сахаросодержащие напитки.

Хотя исследователи не обнаружили никакой связи между ранним AMD и рационом питания, они обнаружили, что частота поздним вариантом заболевания была в три раза выше среди людей с западным типом питания.