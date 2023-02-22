WSJ: Си Цзиньпин собирается в Москву, чтобы сыграть более значимую роль в урегулировании конфликта на Украине

Издание The Wall Street Journal пишет, что Китай заинтересован в завершении украинского конфликта, из-за которого сталкивается с экономическими и репутационными убытками.

По информации издания, в апреле или мае китайский лидер собирается приехать в Москву и провести переговоры с Владимиром Путиным.

Авторы материала полагают, что этот визит обусловлен желанием Китая сыграть значимую роль в урегулировании конфликта на Украине.

Отмечается также, что будущая поездка Си Цзиньпина, как и нынешний визит в Москву Ван И связаны с необходимостью противостоять давлению Запада и технологическим санкциям.