WSJ: Си Цзиньпин собирается в Москву, чтобы сыграть более значимую роль в урегулировании конфликта на Украине
Издание The Wall Street Journal пишет, что Китай заинтересован в завершении украинского конфликта, из-за которого сталкивается с экономическими и репутационными убытками.
По информации издания, в апреле или мае китайский лидер собирается приехать в Москву и провести переговоры с Владимиром Путиным.
Авторы материала полагают, что этот визит обусловлен желанием Китая сыграть значимую роль в урегулировании конфликта на Украине.
Отмечается также, что будущая поездка Си Цзиньпина, как и нынешний визит в Москву Ван И связаны с необходимостью противостоять давлению Запада и технологическим санкциям.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
-
Ангелина Крент
Появился препарат на основе рыбьего жира, снижающий риск болезней сердца
Американский регулятор качества продовольствия и лекарств FDA одобрил расширенное использование препарата на основе рыбьего жира для предотвращения серьезных сердечных осложнений у пациентов с высоким риском.Подробнее...
-