Фрукты и овощи снижают риск колоректального рака

Исследование, первоначально изучавшее аспирин в качестве профилактического средства для лечения колоректального рака, случайно выявило механизм, который может объяснить, как фрукты и овощи снижают риск развития этого заболевания.

По оценкам экспертов, в 2019 году врачи диагностируют 101 420 новых случаев рака толстой кишки и 44 180 новых случаев рака прямой кишки только в США. Они также ожидают, что 51 020 человек умрут от колоректального рака в 2019 году.

Факторы риска развития колоректального рака включают определенные диетические факторы, такие как диета, богатая красным мясом, например, говядиной, бараниной или свининой, и обработанное мясо, такое как хот-доги. Другие факторы риска включают избыточный вес и ожирение.

Теперь исследователи определили потенциал флавоноидного метаболита для предотвращения колоректального рака. Это соединение встречается во фруктах и ​​овощах, таких как ежевика, черника, красный виноград, яблоки, красный лук, брокколи, гранат, клубника, абрикосы, красная капуста и кожура фиолетового баклажана, а также шоколад и чай.

При исследовании этого явления ученые проводили эксперименты по роли метаболитов аспирина и других производных салициловой кислоты в их способности ингибировать рост раковых клеток».

В ходе этого процесса команда обнаружила, что 2,4,6-тригидроксибензойная кислота (2,4,6-THBA) - соединение, которое образуется, когда кишечные бактерии расщепляют флавоноиды, - ингибирует ферменты, участвующие в делении раковых клеток.