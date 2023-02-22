Найдены новые методы лечения генетических нарушений

Несовершенный остеогенез - это группа генетических нарушений, которые в основном поражают кости. У пациентов легко ломаются кости, иногда без видимой причины.

Заболевание обычно вызывается мутациями, связанными с коллагеном типа 1 или молекулами, которые участвуют в процессинге коллагена, что приводит к дефекту костного матрикса. Современные методы лечения направлены на исправление дефектного костного матрикса, но не позволяют сосредоточиться на основном.

Группа доктора Иво Калайзича, ведущего исследователя и профессора, представляет исследование с потенциалом новых методов лечения для устранения первопричины слабых и ломких костей.

Ученые трансплантировали здоровые донорские клетки костного мозга непосредственно в бедренную кость мышей. Через месяц после трансплантации исследователи обнаружили, что 18% поверхности, которая была инъецирована донорскими клетками, экспрессировали остеобласты - клетки, которые помогают формировать новую костную ткань - что указывало на приживление или рост. Долгосрочный результат затем наблюдался через 3 и 6 месяцев после трансплантации.

Исследователи обнаружили, что здоровые донорские клетки, которые заменяют мутантный коллаген, способны улучшить прочность и структуру кости.

Здоровые донорские стволовые клетки, которые продуцируют нормальный коллаген у пациентовмогут увеличить костную массу и исправить мутантный коллагеновый матрикс. Полученные данные открывают потенциал для новых методов лечения.