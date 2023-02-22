Найдены новые методы лечения генетических нарушений
Несовершенный остеогенез - это группа генетических нарушений, которые в основном поражают кости. У пациентов легко ломаются кости, иногда без видимой причины.
Заболевание обычно вызывается мутациями, связанными с коллагеном типа 1 или молекулами, которые участвуют в процессинге коллагена, что приводит к дефекту костного матрикса. Современные методы лечения направлены на исправление дефектного костного матрикса, но не позволяют сосредоточиться на основном.
Группа доктора Иво Калайзича, ведущего исследователя и профессора, представляет исследование с потенциалом новых методов лечения для устранения первопричины слабых и ломких костей.
Ученые трансплантировали здоровые донорские клетки костного мозга непосредственно в бедренную кость мышей. Через месяц после трансплантации исследователи обнаружили, что 18% поверхности, которая была инъецирована донорскими клетками, экспрессировали остеобласты - клетки, которые помогают формировать новую костную ткань - что указывало на приживление или рост. Долгосрочный результат затем наблюдался через 3 и 6 месяцев после трансплантации.
Исследователи обнаружили, что здоровые донорские клетки, которые заменяют мутантный коллаген, способны улучшить прочность и структуру кости.
Здоровые донорские стволовые клетки, которые продуцируют нормальный коллаген у пациентовмогут увеличить костную массу и исправить мутантный коллагеновый матрикс. Полученные данные открывают потенциал для новых методов лечения.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Ангелина Крент
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