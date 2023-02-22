Кофеин уменьшает негатив от жирной еды и ожирения

Новое исследование на грызунах показывает, что кофеин может компенсировать некоторые негативные последствия ожирения, уменьшить запас липидов в жировых клетках и ограничить прибавку в весе и выработку триглицеридов.

Крысы, которые потребляли кофеин из чая мате, набрали на 16% меньше веса и на 22% - меньше жировой ткани, чем те, которым скармливали чай без кофеина. Это обнаружили исследователи из Университета Иллинойса.

Чай мате - напиток, богатый фитохимическими веществами, флавоноидами и аминокислотами, который употребляется во всем мире. Количество кофеина в порции 65-130 миллиграммов. Тем временем его в чашке заварного кофе от 30 до 300 миллиграммов.

В течение четырех недель грызуны ели пищу, которая содержала 40% жира, 45% углеводов и 15% белка.

Через месяц процент мышечной массы у разных групп животных значительно различался. Те, которые принимали кофеин из чая мате, кофе или синтетических источников, накопили меньше жира, чем другие.

Исследование, опубликованное в журнале «Functional Foods», дополняет другие работы, которые определили, что чай мате может помочь в борьбе с ожирением, а также оказывает другие полезные эффекты для здоровья, связанные с содержащимися в нем фенольными соединениями, витаминами и флавоноидами.

Принимая во внимание эти данные, чай мате и кофеин можно считать агентами против ожирения, отметила Эльвира Гонсалес де Мехия, соавтор исследования и директор отдела наук о питании в США. Результаты могут быть стратегией для предотвращения избыточного веса и ожирения, а также последующих метаболических нарушений, связанных с этими состояниями.

Чтобы определить механизм действия, ученые провели исследования клеточных культур, в которых они подвергали жировые клетки воздействию синтетического кофеина или экстрактов кофе или кофеина из чая мате. Они обнаружили, что независимо от источника, кофеин уменьшал накопление липидов в жировых клетках на 20-41%.

Ученые также отслеживали экспрессию нескольких генов, связанных с ожирением и метаболизмом липидов. Все виды лечения кофеином, независимо от происхождения, значительно снижали экспрессию генов Fasn и Lpl. В клеточных культурах экспрессия первого уменьшилась на 31%-39%, второго - на 51%-69%.

У крыс, получавших кофеин из чая мате, экспрессия Fasn снизилась на 39% в жировой ткани и на 37% - в печени.

Согласно исследованию, снижение экспрессии Fasn и двух других генов в печени вызывало снижение выработки липопротеинов низкой плотности и триглицеридов в печени.

Потребление кофеина из мате или из других источников смягчало негативное влияние диеты с высоким содержанием жира и сахарозы на состав тела из-за модуляции определенных липогенных ферментов как в жировой ткани, так и в печени, добавила де Мехия. Снижение экспрессии Fasn и Lpl привело к снижению синтеза и накопления триглицеридов в жировой ткани.