Глава МИД Венгрии Сийярто пристыдил Брюссель за непринятие Западных Балкан в ЕС
2023-02-22 00:58
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что непринятие стран Западных Балкан в Евросоюз является позором Брюсселя.
По его словам, замедленное расширение Евросоюза неприемлемо, причем этот процесс осознанно замедляют некоторые страны.
Сийярто отметил, что в присутствии кандидатов на вступление в ЕС много говорится о важности и необходимости расширения.
А когда кандидатов в зале нет, в их адрес высказываются критические замечания, обсуждаются возможные причины непринятия этих государств в Евросоюз.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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