Глава МИД Венгрии Сийярто пристыдил Брюссель за непринятие Западных Балкан в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что непринятие стран Западных Балкан в Евросоюз является позором Брюсселя.

По его словам, замедленное расширение Евросоюза неприемлемо, причем этот процесс осознанно замедляют некоторые страны.

Сийярто отметил, что в присутствии кандидатов на вступление в ЕС много говорится о важности и необходимости расширения.

А когда кандидатов в зале нет, в их адрес высказываются критические замечания, обсуждаются возможные причины непринятия этих государств в Евросоюз.